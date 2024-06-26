Популярный мессенджер WhatsApp обновил свои минимальные системные требования, что затронуло нескольких десятков моделей смартфонов, в том числе от корпораций Apple и Samsung.
Как отмечает ресурс Gizchina, в список смартфонов, которые вскоре утратят поддержку WhatsApp входит более 35 моделей:
Samsung
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Core
- Galaxy Express 2
- Galaxy Grand
- Galaxy Note 3 N9005 LTE
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy S 19500
- Galaxy S3 Mini VE
- Galaxy S4 Active
- Galaxy S4 mini I9190
- Galaxy S4 mini I9192 Duos
- Galaxy S4 mini I9195 LTE
- Galaxy S4 Zoom
Motorola
- Moto G
- Moto X
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE
Huawei
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1s
- Huawei Y625
Lenovo
- Lenovo 46600
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
Sony
- Xperia Z1
- Xperia E3
LG
- Optimus 4X HD
Некоторым устройствам в этом списке более 8 лет и даже больше, например, iPhone 5. Еслы все еще используете WhatsApp на любом из перечисленных выше устройств, возможно, пришло время задуматься об обновлении.
Напомним, текущая стабильная версия WhatsApp требует девайс как минимум с iOS 12 или ОС Android 5.0. Однако, конечно же, лучше выбирать смартфоны с новейшей версией мобильной операционной системы – так вы сможете пользоваться актуальными версиями приложений еще много лет.
К примеру, в последнем обновлении в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото и видео по умолчанию. До этого всегда стояло стандартное качество, из-за чего часто при отправке медиа пользователи забывали "повысить" качество и, как результат, фото получилась мыльными.
Еще раньше в WhatsApp серьезно "прокачали" видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек, а мобильная версия впервые за много лет получила новый дизайн.