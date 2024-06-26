В основном это совсем уж старые девайсы, которые, тем не менее, все равно популярны среди многих пользователей.

Популярный мессенджер WhatsApp обновил свои минимальные системные требования, что затронуло нескольких десятков моделей смартфонов, в том числе от корпораций Apple и Samsung.

Как отмечает ресурс Gizchina, в список смартфонов, которые вскоре утратят поддержку WhatsApp входит более 35 моделей:

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Motorola

Moto G

Moto X

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

LG

Optimus 4X HD

Некоторым устройствам в этом списке более 8 лет и даже больше, например, iPhone 5. Еслы все еще используете WhatsApp на любом из перечисленных выше устройств, возможно, пришло время задуматься об обновлении.

Видео дня

Напомним, текущая стабильная версия WhatsApp требует девайс как минимум с iOS 12 или ОС Android 5.0. Однако, конечно же, лучше выбирать смартфоны с новейшей версией мобильной операционной системы – так вы сможете пользоваться актуальными версиями приложений еще много лет.

К примеру, в последнем обновлении в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото и видео по умолчанию. До этого всегда стояло стандартное качество, из-за чего часто при отправке медиа пользователи забывали "повысить" качество и, как результат, фото получилась мыльными.

Еще раньше в WhatsApp серьезно "прокачали" видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек, а мобильная версия впервые за много лет получила новый дизайн.

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