Популярный мессенджер теперь позволяет настроить предпочитаемое качество по умолчанию при отправке медиа.

Функция отправки HD-изображений появилась в WhatsApp еще прошлым летом, но по умолчанию всегда стояло стандартное качество, из-за чего часто при отправке медиа пользователи забывали "повысить" качество и, как результат, оно теряло в качество.

Теперь эта проблема решена: в обновлении версии мессенджера фотографии и видео можно по умолчанию передавать в высоком качестве, сообщили в Android Central.

Проверить наличие этой настройки можно, зайдя в "Хранилище и данные" –> "Качество загрузки медиафайлов". Выставив "HD-качество", все фото и другие мультимедиа будут по умолчанию отправляться в чат в высоком разрешении без предварительного сжатия.

Видео дня

Хотя "HD" не является полностью без потерь, это большой шаг вперед по сравнению с обычным сжатием WhatsApp, которое сильно ухудшало качество фотографий и видео, превращая воспоминания в пиксельную катастрофу. Если при стандартной отправке фото имеют разрешение 1600×1052 пикселя, то HD-качество обеспечивает разрешение до 4096×2692.

Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но у кого-то может появится не сразу, а в течение двух-трех дней.

Ранее в WhatsApp серьезно "прокачали" видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек, а мобильная версия впервые за много лет получила новый дизайн.

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