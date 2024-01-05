Аналогичная функция уже есть в десктопной версии браузера, а теперь она стала доступна на смартфонах.

В целях усиления приватности пользователей Google внедрила новую функцию для быстрой очистки истории в мобильной версии своего веб-браузера Chrome. Пригодится, если забыли включить режим "Инкогнито".

Этот инструмент позволяет в один клик удалить всю накопленную за последние 15 минут информацию, включая пользовательские данные и историю просмотра. Ее можно найти в основном меню (по кнопке ⋮), пишет 9to5google.

Во вкладке "Очистить историю" также можно изменить период очистки: на выбор есть последний час, 24 часа, 7 дней, 4 недели или все время.

Видео дня

Отмечается, что аналогичная функция есть и в десктопной версии браузера. Меню быстрой очистки истории серфинга также можно вызвать сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Delete (Cmd + Shift + Delele на Mac).

Как сообщал УНИАН, недавно Google обязали выплатить $5 млрд за слежку за пользователями в режиме "инкогнито". Поэтому если вы думаете, что Chrome в этом режиме не собирает ваши данные, то сильно ошибаетесь. Приватный же режим просто удаляет историю браузера и файлы cookie после закрытия окна.

Для примера: если вы войдете в свой Google или Facebook-аккаунт, ваша деятельность, включая поисковые запросы и посещенные страницы на этих сайтах, будет зафиксирована. То же самое, если вы введете свои учетные данные в какое-нибудь веб-приложение Chrome – браузер по новой начнет записывать ваши куки.

А в конце 2023 года Google выпустила обновление для настольной версии Chrome, которое рекомендуется установить всем. В нем добавили синхронизацию групп вкладок и отчет о потребление оперативной памяти, а также исправили уязвимость нулевого дня.

Вас также могут заинтересовать новости: