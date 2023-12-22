Они предназначены не только для Chrome, но и других браузеров на движке Chromium, в том числе Edge и Opera.

Поисковый гигант Google выбрал 12 лучших расширений для своего браузера Chrome в 2023 году, которые помогут эффективнее работать и отдыхать.

Для удобства группы расширений разделены по категориям: для работы с контентом, для игр, для повышения продуктивности и так далее. Примечательно, что в топе нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.

Выполняйте задачи быстрее:

Scribe – сервис для быстрого создания пошаговых инструкций на любую тему;

DeepL Translate – лучший онлайн-переводчик, работает как для чтения, так и для набора текста;

QuillBot – проверяет грамотность и "складность" текста.

Sider – боковая панель с ChatGPT, Gemini и Claude;

Teal – сервис для поиска работы, отслеживает компании и вакансии в одном месте.

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Легко делитесь заметками о встречах:

Transkriptor – автоматически расшифровывает аудио в текст, поддерживает 100 языков.

Модернизируйте свой браузер:

Bonjourr – помогает настроить красивую домашнюю страницу Chrome без отвлекающих элементов.

Добавьте больше инструментов для специальных возможностей

Speechify – озвучивает печатный текст реалистичными голосами;

Equalizer – позволяет детально настроить звуки в браузере.

Для игр:

Boxel 3D – игра-головоломка, в котором нужно мыслить нестандартно;

BTRoblox – добавляет на сайт игры Roblox дополнительные возможности.

Найдите лучшие цены:

Coupert – агрегатор купонов и предложений с кэшбеком.

Как известно, с 2024 года в Google Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

А УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

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