Поисковый гигант Google выбрал 12 лучших расширений для своего браузера Chrome в 2023 году, которые помогут эффективнее работать и отдыхать.
Для удобства группы расширений разделены по категориям: для работы с контентом, для игр, для повышения продуктивности и так далее. Примечательно, что в топе нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.
Выполняйте задачи быстрее:
- Scribe – сервис для быстрого создания пошаговых инструкций на любую тему;
- DeepL Translate – лучший онлайн-переводчик, работает как для чтения, так и для набора текста;
- QuillBot – проверяет грамотность и "складность" текста.
- Sider – боковая панель с ChatGPT, Gemini и Claude;
- Teal – сервис для поиска работы, отслеживает компании и вакансии в одном месте.
Легко делитесь заметками о встречах:
- Transkriptor – автоматически расшифровывает аудио в текст, поддерживает 100 языков.
Модернизируйте свой браузер:
- Bonjourr – помогает настроить красивую домашнюю страницу Chrome без отвлекающих элементов.
Добавьте больше инструментов для специальных возможностей
- Speechify – озвучивает печатный текст реалистичными голосами;
- Equalizer – позволяет детально настроить звуки в браузере.
Для игр:
- Boxel 3D – игра-головоломка, в котором нужно мыслить нестандартно;
- BTRoblox – добавляет на сайт игры Roblox дополнительные возможности.
Найдите лучшие цены:
- Coupert – агрегатор купонов и предложений с кэшбеком.
Как известно, с 2024 года в Google Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.
А УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.