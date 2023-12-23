В Chrome добавили синхронизацию групп вкладок и отчет о потребление оперативной памяти, а также исправили уязвимость нулевого дня.

Google выпустила очередное полезное обновление для главного браузера в мире Chrome. Он принес 3 новые функции, которых ему давно не хватало, а также исправил уязвимость нулевого дня.

Что нового в Google Chrome

Первое – синхронизация групп вкладок. Теперь вы можете сохранять свои группы вкладок, чтобы получить к ним доступ на других компьютерах и устройствах, привязанных к вашему Google-аккаунту.

Вторая полезная функция – браузер научился отслеживать "тяжелые" сайты, показывая, сколько мегабайт или гигибайт использует та или иная вкладка. В первую очередь это нововведение ориентировано на владельцев слабых ПК и ноутбуков.

Третья опция – "Проверка безопасности". Этот инструмент предупреждает, если какой-либо из ваших сохраненных паролей был скомпрометирован в результате утечки данных, подсказывая, какие пароли лучше заменить. Заодно браузер научили определять, какие сайты присылают слишком много уведомлений.

Также Google в новом обновлении закрыла уже восьмую за 2023 год уязвимость нулевого дня Chrome. Она активно эксплуатируется злоумышленниками, поэтому лучше не медлить с установкой апдейта.

Видео дня

Обновление Chrome 120.0.6099.130 уже доступно для Windows, macOS и Linux. Проверить его наличие можно через меню в разделе "Справка" → "О браузере Chrome".

Ранее компания Google выбрала лучшие расширения для Chrome в 2023 году. Впрочем, они предназначены не только для "Хрома", но и других браузеров на движке Chromium, в том числе Edge и Opera.

А УНИАН делился лайфхаком, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

Вас также могут заинтересовать новости: