Чат-бот может работать с файлами на компьютере и видео на YouTube.

Корпорация Nvidia представила собственный аналог чат-бота ChatGPT. Его отличительной чертой является то, что он способен работать локально на компьютере с Windows. Доступ к интернету при этом не потребуется.

Принцип работы прост: человек спрашивает, ИИ отвечает или создает какой-то контент по запросу. При этом в программе можно выбрать одну из двух больших языковых моделей – Mistral или Llama 2. Помимо этого, нейросеть Chat with RTX способна обрабатывать видео с YouTube.

Журналисты The Verge уже успели протестировать сервис и отметили, что Chat with RTX неплохо справляется с задачами анализа. Это в первую очередь может быть полезно как журналистам, так и всем, кто работает с большими объемами информации. Но пока это больше ранняя демо-версия, чем законченное решение.

Как пользоваться

Для запуска чат-бота нужна видеокарта GeForce RTX 30-й или 40-й серии, минимум 16 ГБ оперативной памяти и внушительный объем дискового пространства. Например, один лишь установочный файл весит 35 ГБ, при том, что это лишь "техническая демонстрация.

Если все условия соблюдены, скачать нейросеть можно бесплатно на сайте компании.

Напомним, в декабре 2023-го Google представила Gemini, свою самую крутую модель искусственного интеллекта, которая, по словам компании, "уничтожает" GPT-4. Чат-бот будет постепенно интегрироваться во все продукты компании: от смартфонов Pixel до поисковика и браузера Chrome.

А еще раньше Илон Маск представил Grok – это разговорный чат-бот внутри Twitter (X), который описывают как "как ChatGPT, только лучше". В отличие от схожих моделей он любит сарказм и был создан, чтобы иметь немного юмора в своих ответах.

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