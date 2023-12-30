Приложение чат-бота Microsoft Copilot с доступом к GPT-4 и DALL-E 3 теперь есть на iOS и Android.

Главный конкурент ChatGPT, интеллектуальный чат-бот Copilot, теперь доступен всем пользователям смартфонов. Пару дней назад вышла версия для Android, а сегодня программа появилась в магазине приложений Apple App Store.

Приложение работает аналогично версии OpenAI ChatGPT, и даже в некоторых моментах превосходит его. Пользователи могут задавать вопросы, составлять электронные письма и резюмировать текст без особых усилий.

Примечательно, что Copilot использует новейшую нейросеть на основе большой языковой модели GPT-4, при этом работая бесплатно, хотя OpenAI за доступ к GPT-4 в рамках ChatGPT просит оформить подписку стоимостью 20 долларов в месяц. Также в Copilot интегрирован DALL-E 3, облегчая создание изображений путем преобразования текстовых запросов.

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Компания Microsoft продвигает Copilot отдельно от своего поисковика Bing. Наряду с выпуском отдельного приложения для iOS и Android, разработчик интегрировал ИИ-помошника в Windows 10 и Windows 11.

Ожидается, что, начиная со следующего года, искусственный интеллект и функции на базе ИИ станут ключевой фишкой в мобильных гаджетах. Речь идет о так называемых "умных" смартфонах.

К примеру, Samsung ранее объявила, что добавит в будущую линейку Galaxy S24 голосового переводчика, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени. Также ИИ будет задействован и для других целей – для переписки и обработки фотографий и видеороликов.

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