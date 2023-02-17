Официальная премьера новинки состоится в ближайшие пару недель.

В сентябре прошлого года вышел Redmi A1 – самый доступный смартфон в ассортименте Xiaomi. В ближайшие пару недель ожидается официальная премьера преемника в лице Redmi A2, но характеристики и дизайн можно оценить уже сейчас.

Внешний вид у телефона будет иметь практически неизменный дизайн по сравнению с предшественником. Зато у него сменится процессор – если в Redmi A1 используется MediaTek Helio A22 (4 ядра, 2 ГГц), то Redmi A2 получит представленный пару дней назад MediaTek Helio G36 (8 ядер, 2,2 ГГц).

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Остальные характеристики перенесены из Redmi A1:

Экран: 6,52", IPS, 1600×720 пикселей, 60 Гц.

Память: 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Камера: двойная с основным 8-Мп сенсором и датчиком глубины (2 Мп), фронталка – 5 Мп.

Аккумулятор: 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

ОС: Android Go на базе Android 13.

Устройство, как ожидается, будут продавать в Европе по цене 96 евро (~3700 грн). В плане цветового оформления можно будет выбрать между зеленым, черным, а также особым синим цветом.

"Убийца" флагманов Apple и Samsung от Xiaomi тоже на подходе

Также Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, как ожидается, покажут вместе с глобальными Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По словам инсайдеров, грядущий флагман получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.

Также известно, что впервые в смартфонах Xiaomi будет внедрен объектив с переменной диафрагмой. Такая диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.

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