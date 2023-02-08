В Китае новая линейка Xiaomi стала доступна еще в декабре и сразу завоевала огромную популярность.

Флагманские смартфоны серии Xiaomi 13 стали доступны в Китае еще в декабре прошлого года, и сразу завоевали огромную популярность. Теперь производитель готовит релиз устройств на глобальном рынке.

Источник опубликовал стоимость версий на 256 ГБ, а также цвета, в которых они выйдут в Европе. Так, Xiaomi 13 будет запущен на европейском рынке в черном, зеленом и белом цветах. Pro-модель выйдет в Европе только в белом и черном цветах. Вот цены:

Xiaomi 13 (12+256 ГБ) — 999 евро (~39 300 грн);

Xiaomi 13 Pro (12+256 ГБ) — 1299 евро (~51 200 грн).

Для сравнения, в Китае Xiaomi 13 на 12+256 ГБ стоит 4599 юаней (~24 300 грн);, а 13 Pro – 5799 юаней (~30 600 грн).

Видео дня

Будут ли чем-то отличаться глобальные Xiaomi 13 от китайских, достоверно неизвестно. Напомним, оба смартфона получили Snapdragon 8 Gen 2 и оптику Leica, а базовая версия в плане дизайна похожа на последние айфоны.

В продаже смартфоны окажутся 8 марта, а представят их в конце февраля на ивенте MWC 2023. Заодно компания анонсирует еще одну модель в серии – Xiaomi 13 Lite. Это переименованная Xiaomi Civi 2, которую производитель называет своим "самым красивым смартфоном".

"Убийца" флагманов Apple и Samsung от Xiaomi на подходе

Также Xiaomi в ближайшее время собирается представить новый флагманский смартфон с камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, как ожидается, покажут вместе с глобальными Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По словам инсайдеров, грядущий флагман получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.

Также известно, что впервые в смартфонах Xiaomi будет внедрен объектив с переменной диафрагмой. Такая диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.

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