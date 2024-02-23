Это один из самых дешевых смартфонов в ассортименте китайской компании. Есть вероятно, что позже он дебютирует и на глобальном рынке.

Huawei представила на рынке один из своих самых бюджетных смартфонов – Huawei Enjoy 70z. В первую очередь он выделяется огромным аккумулятором, большим экраном и энергоэффективным чипсетом, пишет Gizmochina.

Главная фишка Enjoy 70z – батарея емкостью 6000 мАч. В компании уверяют, что полной батареи от одного заряда хватит на неделю при обычном (4 часа в день) использовании. Вдобавок ко всему смартфон можно использовать в качестве пауэрбанка для других гаджетов.

Еще телефон получил 6,75-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) пикселей и соотношением сторон экрана к корпусу 90,26%, процессор Kirin 710A, 8/256 Гбайт памяти и зарядку 22,5 Вт. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная, основная – с датчиками разрешением 13 и 2 Мп.

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Есть и несколько очевидных недостатков: отсутствие защиты от воды и пыли, стереодинамиков и беспроводной зарядки, а экран имеет старомодный вырез в виде "капли". Однако все эти нюансы кажутся несущественными, когда вспоминаешь, сколько стоит Enjoy 70z. Аппарат оценили всего в 155 долларов или около 5800 грн.

Пока смартфон доступен только в Китае, но предшественник Enjoy 70 был выпущен на международный рынок как Nova Y72, так что, вполне вероятно, что та же судьба может постичь и 70z.

Как сообщал УНИАН, в начале 2024 года Huawei окончательно распрощалась с Android и представила новую ОС для своих устройств. Ее особенность в том, что она лишена компонентов AOSP – то есть, установка Android-приложений и сервисов Google невозможна. Однако безопасность и скорость работы должна вырасти.

Производители каждый год все сильнее "прокачивают" бюджетные телефоны – большинство из них в начале 2024 года обладают производительным железом, неплохой камерой и оптимальной автономностью. Специалисты собрали топ-5 смартфонов до 8000 грн.

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