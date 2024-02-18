В список попали модели от компаний Samsung, Moto и TCL, а вот устройствам Xiaomi места не нашлось.

Производители смартфонов каждый год все сильнее "прокачивают" бюджетные модели – большинство из них в начале 2024 года обладают производительным железом, неплохой камерой и оптимальной автономностью. А некоторые даже оснащены фишками, которых не встретишь во флагманах.

Редакция портала Gizchina отобрала топ-5 лучших смартфонов Android, которые продаются сегодня дешевле $200 или 7500 в гривнах. В рейтинг попали модели от компаний Samsung, Moto, TCL а также менее известной широкой публике Blackview.

Идеальным "бюджетником" в 2024 году считается Samsung Galaxy A15 . Меньше чем за 200 долларов покупатель получает аппарат с 90-герцовой AMOLED-панелью, сбалансированным чипсетом Dimensity 6100+ от MediaTek, неплохой тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч.

. Меньше чем за 200 долларов покупатель получает аппарат с 90-герцовой AMOLED-панелью, сбалансированным чипсетом Dimensity 6100+ от MediaTek, неплохой тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч. Moto G Play (2024) назвали лучшим выбором для тех пользователей, кому нужна внушительная автономность. Баланс железа и софта гарантирует активную работу устройства в течение двух дней без подзарядки. Видео дня

TCL 40 XL – лучший бюджетный дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться новейшими и лучшими характеристиками, 6,75-дюймовая яркая ЖК-панель затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне.

– лучший бюджетный дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться новейшими и лучшими характеристиками, 6,75-дюймовая яркая ЖК-панель затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне. Moto G Power (2022) – главный камерофон в бюджетном сегменте. Решает 50-мегапиксельная основная камера и датчик для макро, способные делать четкие и качественные снимки в большинстве случаев, и даже в условиях низкой освещенности.

– главный камерофон в бюджетном сегменте. Решает 50-мегапиксельная основная камера и датчик для макро, способные делать четкие и качественные снимки в большинстве случаев, и даже в условиях низкой освещенности. Blackview BV5200 Pro – это неубиваемый смартфон для представителей опасных профессий и любителей экстрима. Начинка у девайса довольна скромная, но его можно ронять, бить, топить – ему ничего не будет.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В начале 2024 года рейтинг флагманов возглавляет девайс OPPO с процессором MediaTek. Он стоит в два раза дешевле самого топового айфона, при этом мощнее почти на 30%.

Если же вам нужен смартфон с лучшим экраном, эксперты DxOMark составили актуальный топ на начало 2024 года. Лидирующие позиции занимают устройства от Samsung и Google, тогда как новейший Айфон не попал даже в топ-5.

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