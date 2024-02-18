Еще он получит четыре года обновлений Android, что рекорд для смартфона в этом классе.

Кроме флагманской серии Galaxy S24 Samsung готовит продолжение линейки бюджетных Galaxy F. О модели Galaxy F15, которая должна стать новым хитом на рынке, уже рассказали инсайдеры.

Две главные особенности новинки: автономность и поддержка ПО. Сообщается, что девайс получит батарею на 6000 мАч, что сделает его настоящим монстром автономности. Также он может рассчитывать на 4 года обновлений Android, что, по сути, рекорд для смартфона дешевле 200 долларов.

По данным бенчмарка Geekbench, устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ с 4 ГБ ОЗУ – для казуального гейминга и стабильной работы ОС самое то. Galaxy F15 также выйдет с 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и 50-Мп камерой. Другие подробности пока не раскрываются.

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Инсайдеры полагают, что цена на Galaxy F15 не будет сильно отличаться от Galaxy F14. Если так, то базовую версию смартфона оценят в 160 долларов. Дата релиза не подтверждена, но девайс должны показать в ближайший месяц.

Выглядеть Samsung Galaxy F15 должен так:

Как известно, флагманская линейка Samsung Galaxy S24 получила рекордную поддержку Android. Они будут получать новые функции и патчи безопасности в течение 7 лет, то есть будут актуальными вплоть до 2031 года.

Если вы в поисках бюджетного смартфона на Android, УНИАН собрал короткий гайд, на какие характеристики нужно обратить внимание в первую очередь.

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