Младшие модели линейки iPhone 14 на удивление легко ремонтируется, однако к Pro-моделям это не относится.

Один ютубер решил показать, как сложен ремонт новых флагманских айфонов. Он получил модель іPhone 14 Pro Max с внутренними повреждениями и использовал его для демонстрации – весь ремонт занял почти пять часов.

Apple улучшила ремонтопригодность iPhone 14 и 14 Plus, однако, как оказалось, к более дорогим моделям это не относится. Первое, на что обратил внимание ютубер – это отсутствие язычков для снятия батареи.

Вторым препятствием стало то, что смартфон удерживаются не одним винтом, а несколькими разными – а чтобы их снять нужно применить несколько различных отверток либо насадок. Также винты настолько мелкие, что без специального магнитного коврика пользователь рискует легко потерять детали. Различные винты также осложняют процесс сборки, ведь нужно запомнить, что и откуда было снято.

Как результат, это делает процесс сборки таким же длительным, как и разборка. После сборки, программное обеспечение Apple перестало распознавать новый дисплей, как оригинальный, что привело к отключению функций True Tone и автояркости.

Отметим, что младшие модели линейки iPhone 14 снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт. Вдобавок корпус со стороны экрана тоже легко заменяется за счет металлической пластины, которая отделяет его от остальных компонентов и упрощает снятие экрана. Таким образом, смартфон достаточно легко вскрыть и спереди, и сзади.

В связи с этим специалисты компании iFixit присвоили новому смартфону Apple рейтинг ремонтопригодности 7 из 10 баллов и подчеркнули, что "это самый ремонтопригодный айфон" со времен iPhone 7, выпущенного в 2016 году. А вот iPhone 14 Pro и Pro Max подкачали – у них сохранился старый внутренний дизайн.

Напомним, в конце 2022 года Apple расширила программу "ремонт на дому" на Европу. Пользователи могут купить на сайте компании набор для замены аккумулятора, камеры и других компонентов без помощи специалистов сервисного центра.

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