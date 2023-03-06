Первое место отдали еще не выпущенному Oppo Find X6 Pro, который получит новейшие панели Samsung Display.

В очередной раз известный инсайдер Ice Universe делится с общественностью эксклюзивной информацией. На сей раз он опубликовал список смартфонов с самыми яркими экранами на рынке. Яркость экрана является немаловажным фактором при выборе смартфона, хотя при покупке обычно в первую очередь обращают внимание на дизайн и/или технические характеристики.

Как сообщается, компания Oppo получит новейшие панели Samsung Display для своего грядущего флагмана Find X6 Pro, благодаря чему пиковая яркость такого дисплея будет выше, чем у последних айфонов, которые сейчас являются лидерами рынка.

Какова будет пиковая яркость в Oppo Find X6 Prо, не уточняется, но у последних флагманов Apple это 2000 нит, согласно официальным спецификациям, что в два раза превышает пиковую яркость предыдущего поколения.

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Далее в рейтинге смартфонов с наиболее яркими дисплеями идут Xiaomi 13 (1900 нит), Vivo X90 Pro+ (1800) и Magic 5 Pro (1800), а также Galaxy S23 Ultra (1750).

Естественно, высокая пиковая яркость экрана не гарантирует, что экран новинки Oppo будет лучшим в целом, но как минимум по этому показателю он будет выделяться на фоне своих конкурентов. Кроме того, если Oppo будет использовать самые передовые панели Samsung, то можно ожидать, что и другие параметры экрана будут на высоком уровне.

OPPO готовит презентацию: что известно о Find X6

Компания до конца месяца представит флагманские смартфоны серии Find X6. Обе модели оснастят 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED E6, но с разным разрешением: у обычной Find X6 – 1,5K (1220x2712), у "прошки" – QHD+. За производительность будет отвечать новейший чипсет Snapdragon 8 Gen2.

Главная фишка флагманов, помимо экрана – фотовозможности, что уже видно по огромному блоку камер на слитых снимках Find X6 Pro. Ожидается, что устройство получит три сенсора с разрешением по 50 Мп c "фронталкой" на 32 Мп.

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