Такая конструкция применяется впервые после iPhone 4S.

Сегодня по всему миру начались продажи iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Как пишут в своих обзорах западные профильные издания, младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упростит их ремонт.

Такая конструкция применяется впервые после iPhone 4S, пишет MacRumors.

Как известно, в 2020 и 2021-х поколениях замена панели производилась после разбора всего смартфона с фронтальной стороны. Разбитую тыльную крышку iPhone 11 и более старых моделей и вовсе нельзя было отремонтировать – приходилось менять смартфон целиком. Поэтому Apple вернулась к менее затратной и более экологичной схеме.

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При этом открыть корпус iPhone 14 со стороны экрана все так же возможно, поэтому изменение конструкции не должно повлиять на ремонт экрана. В обзорах изданий не упоминается, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max имеют легкосъемную заднюю крышку – вероятно, это будет "фишка" обычных айфонов 14.

К слову, в Штатах ремонт задней крышки iPhone 14 стоит $169, iPhone 14 Plus – $199. iPhone 14 Pro – уже $499, а iPhone 14 Pro Max – $549. При этом для всех смартфонов процедура при наличии подписки AppleCare+ обойдется в 29 долларов.

Напомним, ранее на этой неделе Apple выпустила iOS 16 – обновление можно установить на iPhone 8, iPhone SE (2020) и новее. Всевозможных изменений числится больше сотни, но заметных и ключевых всего несколько, как функция Always On Display и общая медиатека в облаке.

Что касается iPadOS 16 и macOS 13 Ventura, обе системы выйдут не раньше, чем в октябре. Точную дату релиз сообщать на октябрьском ивенте, где и покажут новые планшеты, "маки" и "макбуки".

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