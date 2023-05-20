Ранее запрет на использование ИИ-сервисов ввела и конкурирующая с Apple компания Samsung.

Совсем недавно компания OpenAI выпустила приложение ChatGPT на iOS, которое пока что опробовать могут только пользователи из США. Однако сама Apple не хочет, чтобы ее сотрудники использовали генеративные ИИ для работы.

С начала 2023 года популярность чат-ботов с ИИ резко выросла, поэтому неудивительно, что Apple намеревается создать собственную систему искусственного интеллекта. Однако использование таких ИИ-помощников имеет тенденцию к утечке пользовательских данных, поэтому сотрудникам было запрещено использовать конкурирующие программы, передает The Wall Street Journal,

Если инженеры Apple используют эти платформы, нет гарантии, что вводимая информация, включая коды, не попадает на сервера разработчиков подобных чат-ботов для дальнейшей тренировки и улучшения лежащих в основе моделей. То же самое относится и к другой конфиденциальной информации, поскольку сотрудники могут использовать ChatGPT, например, для написания электронных писем.

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Упоминается, что среди попавших под запрет инструментов также оказался сервис Copilot GitHub, популярный среди программистов. С его помощью специалисты автоматически заполняют написанный код.

The Wall Street Journal добавляет, что ранее запрет на использование чат-ботов ввела и конкурирующая с Apple компания Samsung. Компания запретила работникам применять ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта после утечки внутреннего кода.

Apple пытается сделать из Siri аналог ChatGPT, но есть проблемы

На фоне успеха ChatGPT инженеры Apple на скорую руку пытаются сделать из Siri аналог умного чат-бота. Впрочем, специалисты уверены, что это у нее вряд ли получится даже за несколько лет.

По данным СМИ, в Apple признают, что их голосовой помощник бесполезен на фоне конкурентов, а особенно ChatGPT и его аналогов. Инженеры компании упорно работают над переделкой Siri, но из-за "слишком большой" базы данных для нескольких языков процесс затянется на годы.

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