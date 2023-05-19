Бесплатное приложение можно скачать для устройств iOS через App Store.

Компания OpenAI выпустила официальный клиент для работы с чат-ботом ChatGPT под iOS-гаджеты. Приложение полностью бесплатное и не содержит рекламы.

Принцип работы ИИ-помощника остается неизменным – пользователь вводит свой вопрос, а ChatGPT предоставляет ответы. Мобильное приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах.

Пока опробовать мобильный ChatGPT могут только пользователи из США, но в ближайшие недели компания обещает распространить ее и на другие страны. Сервис для устройств Android также появится "скоро", отмечается в пресс-релизе.

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В магазинах приложений, в частности Google Play, есть множество поддельных приложений ChatGPT. В лучшем случае они просто запускают веб-интерфейс чат-бота, но при этом часто встраивают навязчивую рекламу, в худшем – подталкивают пользователей к запуску вредоносного ПО.

ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире хай-тек. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Ранее создатели ChatGPT объявили о старте программы вознаграждений по нахождению ошибок в своем чат-боте. Тем, кому удастся обнаружить уязвимости в работе и недостатки ChatGPT, заплатят от 200 до 20 000 долларов.

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