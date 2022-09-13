Компания Apple выпустила уже восьмое с начала года обновление безопасности для устранения уязвимости нулевого дня в своих смартфонах и компьютерах.
Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2022-32917, позволяет вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра, и хакеры уже применяли его для атак, сообщает 9to5mac.
Список уязвимых устройств:
- все компьютеры Mac под управлением macOS Big Sur 11.7 и macOS Monterey 12.6;
- все айфоны от iPhone 6s;
- все планшеты от iPad Air 2/iPad 5/iPad mini 4;
- iPod Touch (7-го поколения).
Компания заверила, что проблема уже устранена, но "яблочным" пользователям рекомендуется как можно скорее обновить свои айфоны и айподы до iOS 15.7 или iOS 16, а компьютеры – до macOS Monterey 12.6.
Напомним, что начиная со вчера владельцы совместимых моделей iPhone могут обновиться на iOS 16. Всевозможных изменений числится больше сотни, но заметных и ключевых всего несколько, как функция Always On Display и общая медиатека в облаке.
Также 12 сентября фирменные часы Apple начали получать watchOS 9.