В текущем году Apple уже в восьмой раз выпускает патч для устранения уязвимости нулевого дня.

Компания Apple выпустила уже восьмое с начала года обновление безопасности для устранения уязвимости нулевого дня в своих смартфонах и компьютерах.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2022-32917, позволяет вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра, и хакеры уже применяли его для атак, сообщает 9to5mac.

Список уязвимых устройств:

все компьютеры Mac под управлением macOS Big Sur 11.7 и macOS Monterey 12.6;

все айфоны от iPhone 6s;

все планшеты от iPad Air 2/iPad 5/iPad mini 4;

iPod Touch (7-го поколения).

Компания заверила, что проблема уже устранена, но "яблочным" пользователям рекомендуется как можно скорее обновить свои айфоны и айподы до iOS 15.7 или iOS 16, а компьютеры – до macOS Monterey 12.6.

Видео дня

Напомним, что начиная со вчера владельцы совместимых моделей iPhone могут обновиться на iOS 16. Всевозможных изменений числится больше сотни, но заметных и ключевых всего несколько, как функция Always On Display и общая медиатека в облаке.

Также 12 сентября фирменные часы Apple начали получать watchOS 9.

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