Из-за уязвимости в системе хакеры могут получить "полный контроль" над устройствами.

Компания Apple сообщила о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и компьютеров Mac, которые потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над "яблочными" устройствами.

Об этом пишет AP со ссылкой на два отчета компании.

Как отмечает гендиректор службы компьютерной безопасности SocialProof Security Рэйчел Тобак, уязвимость позволит злоумышленникам выдавать себя за владельца устройства и, как результат, запускать любое программное обеспечение от его имени.

Самыми уязвимыми устройствами Apple являются:

iPhone6S и более поздние модели;

планшеты iPad 5-го поколения и новее;

все модели iPad Pro и iPad Air 2;

компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey;

некоторые модели iPod.

Владельцам вышеперечисленных устройств рекомендуется в срочном порядке обновить свои операционные системы до последней актуальной версии.

Apple не раскрывает, как, где и кем были обнаружены уязвимости.

Если ничего не изменится, презентация линейки iPhone 14 состоится в сентябре. Ранее сообщалось, что из-за визита Пелоси на Тайвань Apple может перенести выпуск новой линейки смартфонов.

Также УНИАН писал, что Apple решила не задирать цену на базовый iPhone 14. Стоимость младшего смартфона 14-й серии будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13. В то же время остальные модели линейки, вероятно, дебютируют с ценниками, о которых ходят слухи, то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max.

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