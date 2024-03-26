OLED-дисплей, процессор M3, редизайн, магнитная зарядка – все это ожидается в новом яблочном планшете.

Apple готовится представить бескомпромиссный планшет, который затмит все другие iPad. Дизайн новых моделей iPad Pro, как ожидается, претерпит самые большие за последние пять лет изменения.

В преддверии скорого анонса дизайнер под ником zell поделился качественными рендерами iPad Pro с OLED-дисплеями. Они основаны на серии утечек и слухов, появившихся за последнее время

Видимые отличия относительно актуальных моделей iPad Pro – более тонкий корпус, рамки станут примерно на 10-15% тоньше, насыщенный черный цвет на обоях (прямая отсылка к OLED), матовое покрытие на задней панели, а также увеличенные в диаметре линзы камеры. Еще на рендерах показываются новые цветовые варианты корпуса, хотя утечек на этот счет еще не было.

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OLED-дисплей представляет собой серьезное обновление по сравнению с ЖК-дисплеем. Помимо более глубокого черного цвета и выше контрастности, у них также ниже расход энергии. А еще они будут заметно тоньше и легче.

Еще iPad Pro OLED получат мощные чипсеты M3, магнитную зарядку, новое расположение селфи-камеры и некоторые другие улучшения. Официальный анонс планшетов Apple может состояться уже завтра, 26 марта, но в продажу они поступят только в апреле. Вместе с iPad Pro обновят и iPad Air – это семейство впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

Ранее в марте Apple уже обновила MacBook Air – они получили процессор M3. А в феврале вышла Vision Pro – революционная и очень дорогая гарнитуры смешанной реальности Apple.

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