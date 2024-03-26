Последний iPad Pro мы видели еще осенью 2022 года / фото Apple

Apple готовится представить бескомпромиссный планшет, который затмит все другие iPad. Дизайн новых моделей iPad Pro, как ожидается, претерпит самые большие за последние пять лет изменения.

В преддверии скорого анонса дизайнер под ником zell поделился качественными рендерами iPad Pro с OLED-дисплеями. Они основаны на серии утечек и слухов, появившихся за последнее время

Видимые отличия относительно актуальных моделей iPad Pro – более тонкий корпус, рамки станут примерно на 10-15% тоньше, насыщенный черный цвет на обоях (прямая отсылка к OLED), матовое покрытие на задней панели, а также увеличенные в диаметре линзы камеры. Еще на рендерах показываются новые цветовые варианты корпуса, хотя утечек на этот счет еще не было.  

Видео дня

Фото iPad Pro OLED 26 марта 2024
Фото iPad Pro OLED 26 марта 2024
Фото iPad Pro OLED 26 марта 2024
Фото iPad Pro OLED 26 марта 2024

OLED-дисплей представляет собой серьезное обновление по сравнению с ЖК-дисплеем. Помимо более глубокого черного цвета и выше контрастности, у них также ниже расход энергии. А еще они будут заметно тоньше и легче.

Еще iPad Pro OLED получат мощные чипсеты M3, магнитную зарядку, новое расположение селфи-камеры и некоторые другие улучшения. Официальный анонс планшетов Apple может состояться уже завтра, 26 марта, но в продажу они поступят только в апреле. Вместе с iPad Pro обновят и iPad Air – это семейство впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма. 

Ранее в марте Apple уже обновила MacBook Air – они получили процессор M3. А в феврале вышла Vision Pro – революционная и очень дорогая гарнитуры смешанной реальности Apple.

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