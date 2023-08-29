Обновленные iPad Pro с OLED-дисплеем и новым чипом M3 дебютируют весной или в начале лета.

Компания Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. Начиная с 2018 году купертиновцы вносили множество мелких апгрейдов, но сейчас они готовят абсолютно новый продукт.

Об этом сообщает обозреватель Bloomberg и инсайдер Марк Гурман. По его словам, новое поколение iPad должно "встряхнуть рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке"

Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи: они более четкие и яркие, а также точнее воспроизводят цвета. Еще Apple увеличит диагональ дисплея старшей версии (12,9" → 13") и поставит новейший чипсет M3.

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Преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard, которая дебютировала в 2020 году и с тех пор не менялась. Обновленная версия получит увеличенный трекпад, что сделает iPad Pro "еще более похожим на ноутбук", чем сейчас.

Скорее всего, новые iPad Pro дебютируют весной 2024 года или в начале лета – цикл жизни "прошек", как правило, составляет полтора года. На сегодня iPad среди всех гаджетов приносят Apple наименьшую часть прибыли.

Также в 2024 году Apple начнет переход на OLED-экраны в своих ноутбуках. Внедрение OLED-дисплеев позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность.

Какие новые продукты Apple появятся в 2023 году

Осенью 2023 года компания Apple проведет две презентации: в сентябре и октябре. "Гвоздем" сентябрьского ивента должны стать, конечно же, новые айфоны, а на октябрь запланирован анонс обновленных Mac с процессором Apple M3.

Также до конца 2023 года может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые смарт-устройства для дома.

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro, "желтый" iPhone 14, 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

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