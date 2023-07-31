Компания решила обновлять бюджетную линейку смарт-часов раз в два года, поэтому Apple Watch SE 3 выйдут только следующей осенью.

В этом году не стоит ждать обновления бюджетных смарт-часов от компании Apple. Об этом рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По данным информатора, купертиновцы решили обновлять часы раз в два года, поэтому новые Apple Watch SE выйдут только осенью 2024 года.

Таким образом это осенью Apple выпустит только Apple Watch Series 9 в двух размерах (41 и 45-мм) и Apple Watch Ultra 2-го поколения. Ожидается, что все часы модельного ряда 2023 года получат значительный прирост производительности благодаря новому процессору Apple S9.

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Напомню, что актуальные Watch SE 2 вышли в конце 2022 года. Часы стали на 30% легче, получили датчик для определения аварий и процессор от Series 8. Сегодня это самые выгодные смарт-часы Apple.

Какие новинки представит Apple до конца 2023 года

Журналисты пишут, что на этот год у Apple запланировано еще две презентации. Первая пройдет в сентябре, где покажут новые айфоны и смарт-часы, вторая – в октябре и будет посвящена новым макам.

Согласно достоверной информации, свежий чип M3 получат три модели – iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Скорее всего, изменений дизайна ждать не стоит, зато ожидается прирост в производительности и энергоэффективности.

А еще в 2023 может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

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