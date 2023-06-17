За 50 долларов покупатели получают автономность до 12 дней, самый большой экран в линейке бренда и защиту от воды и пыли.

Под дочерним брендом Xiaomi вышел будущий хит в сегменте бюджетных умных часов – Amazfit Pop 3S. За 50 долларов покупатели получают автономность до 12 дней, самый большой экран в линейке бренда и защиту от воды и пыли.

Новинка выделяются в первую очередь огромным экраном AMOLED с разрешением 410 х 502 пикселей. Его диагональ составляет 1,96 дюйма, к тому же он прикрыт изогнутым защитным стеклом, а сам корпус изготовлен ​​из цинкового сплава.

Amazfit Pop 3S могут круглосуточно отслеживать пульс, определять уровень стресса и кислорода в крови, а также следить за сном. В ПО загружено более 100 режимов упражнений, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, поддержка актуального стандарта Bluetooth 5.2. В наличии также динамик с микрофоном, так что звонить можно прямо с часов.

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При этом традиционно для часов Amazfit тут отличная автономность – аккумулятор емкостью 300 мАч рассчитан на 12 дней использования. Из минусов можно выделить отсутствие встроенного GPS и NFC.

Amazfit Pop 3S оценили в 3 500 рупий (~1500 грн) за версию с силиконовым ремешком и 3999 рупий (~1800 грн) за модель с металлическим ремешком. Пока девайс доступен только в Индии, но появление их на площадке AliExpress это только вопрос времени.

Лучшие умные часы для покупки в 2023 году

Как УНИАН сообщал ранее, Huawei опередила Apple и первой выпустила часы с функцией измерения сахара в крови. Новая фича способна определить вероятность риска развития сахарного диабета сразу по 10 разным показателям, что позволит вовремя обратиться к врачу.

Также мы делились подборкой лучших бюджетных умных часов, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

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