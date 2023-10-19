Если все пойдет по плану и разработка не застопориться, складной iPad выйдет раньше iPhone Fold.

Apple готовится представить свой первый гаджет с гибким экраном, которым, как сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок, будет iPad. Этот инновационный планшет может появиться на рынке уже в конце 2024 года.

По данным издания, устройство находится на этапе "интенсивной разработки". В настоящий момент Apple пытается решить несколько проблем, в частности, компания хочет получить экран с минимальной складкой.

Apple работает над складными продуктами как минимум 2-3 года и за это время постоянно вносила вправки в дизайн, уделяя внимание развитию планшета, прежде чем выпустить складной iPhone. На iPad приходится относительная небольшая доля продаж компании, а значит, с потенциальными проблемами легче справиться, если они возникнут.

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Аналитики уверены, что подобный iPad вряд ли будет слишком большим. Так, максимальная диагональ экрана в разложенном виде вряд ли превысит 13 дюйма у нынешнего iPad Pro.

Разработку складного iPad ранее подтвердил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо. По его данным, он точно должен выйти раньше складного айфона, который, судя по всему, дебютирует не раньше 2026 года.

В 2024 году Apple начнет масштабный переход на OLED-экраны

Слухи указывают, что Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи: они более четкие и яркие, а также точнее воспроизводят цвета.

Преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard, которая дебютировала в 2020 году и с тех пор не менялась. Обновленная версия получит увеличенный трекпад, что сделает iPad Pro "еще более похожим на ноутбук", чем сейчас.

Также в 2024 году Apple начнет переход на OLED-экраны в своих ноутбуках. Внедрение OLED-дисплеев позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность.

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