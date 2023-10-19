Find N3 и N3 Flip оснащены флагманскими процессорами, камерами Hasselblad и влагозащитой IPX4.

На рынке сегодня доступно все больше смартфонов-раскладушек. Если еще пару лет назад складные устройства казались чем-то экспериментальным, то сейчас практически каждый крупный производитель имеет парочку подобных устройств в своем ассортименте.

Компания OPPO представила сегодня новые флагманские смартфоны – Find N3 в формате книжки и раскладушку Find N3 Flip. Оба с топовыми процессорами, камерами Hasselblad и влагозащитой IPX4.

Find N3 получил 6.3" внутренний дисплей и 7.8"-внешний. Они обновляются с частотой 1-120 Гц и оснащены 1440-герцовой ШИМ-подсветкой, не напрягающей глаза. Пиковая яркость одна из самых высоких в отрасли, достигает 2800 нит, а особая конструкция шарнира выдерживает 1 млн складываний и раскладываний.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 2, самый мощный из доступных на рынке для Android-смартфонов, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ, а также аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. На полную зарядку понадобится 40 минут.

Что касается фотовозможностей, то в основной камере установлен новейший сенсор Sony на 48 Мп, способный захватывать большое количество света. Также имеются ультраширик на 48 Мп с макрорежимом и перископ на 64 Мп для съемки с зумом без потери качества.

В Find N3 Flip установлен внешний дисплей во всю высоту крышки, поэтому пользоваться им можно не только для просмотра времени, но и для основных задач. "Раскладушка" оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 9200 и батарей на 4300 мАч с 44-ваттной зарядкой, а в камерах сенсоры на 50+48+32 Мп с шириком и 2х оптическим зумом.

Ориентировочная цена на Find N3 составляет 1650 евро, N3 Flip обойдется покупателям в 1050 евро. Предварительные заказы стартуют с завтрашнего дня. В Китае смартфоны дебютировали еще в сентябре и сразу установили рекорд продаж.

Ранее в этом году OPPO представила линейку смартфонов Reno 10. Самой интересной получилась версия Reno 10 Plus, которая предлагает оптимальное соотношение цены и производительности.

А уже в 2024 году на рынке начнут появятся смартфоны с разворачиваемыми экранами – аналогов такой конструкции еще нет. Производители понимают, что на рынке складных устройств трудно тягаться с Samsung, поэтому активно разрабатывают смартфоны в новом форм-факторе

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