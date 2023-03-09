По словам источника, Apple оценивает базовую 11-дюймовую версию iPad Pro с OLED в $1500, а 13-дюймовую – $1800.

Известно, что компания Apple уже работает над следующим поколением iPad Pro, которые перейдет на OLED-экраны. Как оказалось, из-за этого улучшения планшеты будут стоить на 80% дороже, чем актуальные модели.

Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на источника в индустрии. Если инсайд верен, то 11-дюймовая версия iPad Pro с OLED будет стоить минимум $1500, а базовая 13-дюймовая модель обойдется в $1800. Текущий модельный ряд iPad Pro с экранами IPS и mini-LED стоит от $799 и $1099 соответственно.

Вдобавок изменение ценовой стратегии для нового iPad Pro сделают планшеты значительно дороже некоторых моделей MacBook Air и Pro с M2. Для сравнения базовый MacBook Air с чипом M2 стоит всего $1199, а MacBook Pro на M2 – $1299.

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Мнения в отрасли по этому поводу разделились. Одни источники считают рост цен закономерным процессом, учитывая использование более дорогого типа матрицы, которая привлечет внимание лояльных клиентов. Другие считает это решением ошибкой, ибо сейчас на рынке планшетов у Айпадов большое количество более доступных альтернатив.

Отмечается, что внедрение OLED-дисплеев в iPad Pro позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками.

Скорее всего, Apple выпустит первые iPad с OLED-дисплеями весной 2024 года – цикл жизни "прошек", как правило, составляет полтора года.

Какие гаджеты Apple выпустит до конца 2023 года

В январе компания уже показала новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а несколькими днями ранее представила новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый.

В ближайшие пару месяцев компания планирует представить еще минимум два продукта. Среди них – новенький 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и обновленный Mac Pro тоже с чипом M2.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, возможно, новые планшеты.

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