Ранее анонс гибкого гаджета от купертиновцев ожидался не раньше 2026 года.

Согласно новой информации информатора Мин-Чи Куо, Apple постоянно работает над технологией складывания устройств. Готовится как складной iPhone, так и iPad. При этом последний может выйти уже в следующем году.

В этом году, полагает инсайдер, Apple вряд ли покажет новые айпэды. Первым анонсом в линейке планшетов станет обновленный iPad Mini 7-го поколения, который выйдет в начале 2024 года. А уже до конца года подоспеет и гибкий iPad.

По прогнозу Куо, такой iPad получит легкую подпорку из углеродного волокна, которая позволит зафиксировать планшет и сделать его более устойчивым для работы в "режиме ПК". Созданием таких подпорок займется китайская компания Anjie Technology.

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Apple также работает над гибким iPhone: что известно

По данным многих источник, компания уже работает над моделью iPhone со складным экраном. Ранее в сети был опубликован патент Apple, из которого следует, что экран такого айфона будет выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины.

Ожидалось, что такой гибкий айфон может выйти уже в 2023 году, но в итоге Apple активно переключилась на разработку 20-дюймового MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Теперь ожидается, что гибкий айфон выйдет не раньше 2026 года.

В ближайшие годы нас ждет наплыв устройств с гибким экраном

Ранее инженеры Motorola показывали концепт смартфона с выдвигающимся вверх экраном. По нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту.

В TECNO представили свое видение складного смартфона в виде концептуальной модели Phantom Vision V, у которой основной дисплей одновременно складной и раздвижной. В полностью раскрытом формате он превращается в 10.1-дюймовый планшет.

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