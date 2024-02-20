Обновление Android 15, которое выйдет этой осенью, предложит много новых возможностей, в том числе новые функции безопасности.

На днях Google анонсировала выход бета-версии Android 15 для разработчиков. Одной из полезных особенностей обновления стала новая функция безопасности, которая призвана защитить пользователей от "угона" аккаунтов.

Как пишет портал Android Police, обновление безопасности позволит защитить одноразовые пароли, которые пользователь получает через СМС. Вредоносное ПО, как известно, может перехватывать уведомления с такой информацией на смартфоне, чтобы затем похищать аккаунты.

Cейчас пользователи могут разрешить доступ к уведомлениям для любых приложений в настройках, что представляет серьезную угрозу конфиденциальности. С выходом Android 15 Google собирается ограничить такой функционал и запретить "ненадежным" приложениям читать коды верификации. Как Android будет определять "правильные" программы на смартфоне, пока что не сообщается.

Видео дня

За последние несколько лет Google добилась огромных успехов в улучшении безопасности и конфиденциальности пользователей Android, пишут эксперты. Предотвращение перехвата кодов верификации сторонними приложениями может стать еще одним шагом в этом направлении, тем более, учитывая, что вредоносные программы для Android склонны злоупотреблять этим методом.

Вышла первая версия Android 15: что нового

Для владельцев смартфонов Google Pixel 6 уже доступна первая предварительная версия Android 15. Специалисты, которые установили эту сборку операционной системы, выделили две полезные функции, которых нет в "конкурирующем лагере" iOS.

К примеру, регулировка яркости дисплея теперь сопровождается тактильной отдачей: такой функцией обзаведется ползунок яркости, расположенный в панели быстрых настроек. Еще в Android 15 добавили "Снижение громкости уведомлений" – если с одного приложения приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость.

Текущая сборка предназначена для разработчиков, а ближе к осени она станет доступна обычным пользователям. Ранее стало известно, какие смартфоны и планшеты Samsung получат Android 15.

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