Google уже начала тестировать Android 15. На днях компания выпустила бета-версию новой ОС, а ее полноценный релиз состоится ближе к осени.
Издание Gizchina раскрыло список девайсов Samsung, которые точно получат прошивку One UI 7.0 на базе Android 15. Перечень, который порадует огромное число фанатов бренда.
Линейка Galaxy A:
- Galaxy A73/A72;
- Galaxy A54/A53;
- Galaxy A34/A33;
- Galaxy A25/A24/A23;
- Galaxy A15/A14.
Линейка Galaxy F:
- Galaxy F54;
- Galaxy F34;
- Galaxy F15.
Линейка Galaxy M:
- Galaxy M54/M53;
- Galaxy M34/M33;
- Galaxy M15.
Линейка Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold5/Flip5;
- Galaxy Z Fold4/Flip4;
- Galaxy Z Fold3/Flip3.
Линейка Galaxy S:
- Galaxy S24 Ultra/S24+/S24;
- Galaxy S23 Ultra/S23+/S23/S23 FE;
- Galaxy S22 Ultra/S22+/S22;
- Galaxy S21 Ultra/S21+/S21/S21 FE.
Линейка планшетов Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9;
- Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8.
Это точно не полный список: в него еще войдут несколько моделей, которые Samsung представит в течение года. А если вашего девайса нет в списке, то это может быть хорошим временем для апгрейда. Тем более флагманская линейка Galaxy S24, как известно, получила рекордную поддержку Android.
А грядущий 200-долларовый Galaxy F15 сможет рассчитывать на 4 года обновлений Android, пишут инсайдеры, что, по сути, рекорд для смартфона в этом классе.
Вышла первая версия Android 15: что нового
Для владельцев смартфонов Google, начиная с Pixel 6, уже доступна первая предварительная версия Android 15. Специалисты, которые установили эту сборку операционной системы, выделили две полезные функции, которых нет в "конкурирующем лагере" iOS.
К примеру, регулировка яркости дисплея теперь сопровождается тактильной отдачей: такой функцией обзаведется ползунок яркости, расположенный в панели быстрых настроек. Еще в Android 15 добавили "Снижение громкости уведомлений" – если с одного приложения приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость.
Ранее УНИАН рассказывал о скрытых настройках Android, которые нужно включить прямо сейчас. Многие возможности вашего смартфона существенно улучшают пользовательский опыт, однако остаются "в тени". Например, ограничение работы Wi-Fi.