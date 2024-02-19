Стабильная версия Android 15 для девайсов Samsung появится одной из первых. Предположительно, в начале сентября.

Google уже начала тестировать Android 15. На днях компания выпустила бета-версию новой ОС, а ее полноценный релиз состоится ближе к осени.

Издание Gizchina раскрыло список девайсов Samsung, которые точно получат прошивку One UI 7.0 на базе Android 15. Перечень, который порадует огромное число фанатов бренда.

Линейка Galaxy A:

Galaxy A73/A72;

Galaxy A54/A53;

Galaxy A34/A33;

Galaxy A25/A24/A23;

Galaxy A15/A14.

Линейка Galaxy F:

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F15.

Линейка Galaxy M:

Galaxy M54/M53;

Galaxy M34/M33;

Galaxy M15.

Линейка Galaxy Z:

Galaxy Z Fold5/Flip5;

Galaxy Z Fold4/Flip4;

Galaxy Z Fold3/Flip3.

Линейка Galaxy S:

Galaxy S24 Ultra/S24+/S24;

Galaxy S23 Ultra/S23+/S23/S23 FE;

Galaxy S22 Ultra/S22+/S22;

Galaxy S21 Ultra/S21+/S21/S21 FE.

Линейка планшетов Galaxy Tab:

Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8.

Это точно не полный список: в него еще войдут несколько моделей, которые Samsung представит в течение года. А если вашего девайса нет в списке, то это может быть хорошим временем для апгрейда. Тем более флагманская линейка Galaxy S24, как известно, получила рекордную поддержку Android.

Видео дня

А грядущий 200-долларовый Galaxy F15 сможет рассчитывать на 4 года обновлений Android, пишут инсайдеры, что, по сути, рекорд для смартфона в этом классе.

Вышла первая версия Android 15: что нового

Для владельцев смартфонов Google, начиная с Pixel 6, уже доступна первая предварительная версия Android 15. Специалисты, которые установили эту сборку операционной системы, выделили две полезные функции, которых нет в "конкурирующем лагере" iOS.

К примеру, регулировка яркости дисплея теперь сопровождается тактильной отдачей: такой функцией обзаведется ползунок яркости, расположенный в панели быстрых настроек. Еще в Android 15 добавили "Снижение громкости уведомлений" – если с одного приложения приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость.

Ранее УНИАН рассказывал о скрытых настройках Android, которые нужно включить прямо сейчас. Многие возможности вашего смартфона существенно улучшают пользовательский опыт, однако остаются "в тени". Например, ограничение работы Wi-Fi.

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