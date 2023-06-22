В список Украину не включили, однако там есть Россия.

В преддверии презентации iPhone 15 исследовательская организация World of Statistics подсчитала, какой процент годовой зарплаты должен отдать человек в разных странах, чтобы купить прошлогодний iPhone 14 Pro в базовой версии с накопителем на 128 ГБ.

В рейтинг вошло 44 государства в разных уголках планеты. Украины в нем нет, однако там есть Россия – страна-агрессор не попала даже в топ-30.

Кому проще всех купить iPhone 14 Pro

Дешевле всего новинка обойдется жителям Швейцарии – флагманский смартфон Apple можно купить всего за 1,8% от среднестатистической годовой зарплаты. Второе место поделили США и Сингапур. Там желающим купить "яблочный" гаджет придется выложить около 2% всего заработанного за год.

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Далее идут ОАЭ (2,8%), Австралия (2,9%), Канада (3%) и Гонконг (3,2%). Для китайцев эта цифра составляет 9,3%.

С противоположной стороны списка расположилась Нигерия и Пакистан с результатом 105 и 104 процентов соответственно. Жителям этих стран не хватит и годовой зарплаты, чтобы приобрести себе "яблочный" гаджет. Cреднестатистическому россиянину же нужно отложить 16,3% от всех заработанных за год денег на покупку iPhone 14 Pro.

Apple впервые за шесть лет повысит стоимость iPhone

Сразу несколько сетевых источников сообщают, что Apple намерена повысить цены на свои грядущие смартфоны. Речь о моделях 15-й серии, анонс которых ожидается в сентябре.

Ожидается, что 15-й "Айфон" будет дороже 14-го на $200. По крайней мере это касается премиальных моделей iPhone 15 Pro. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

А меж тем до осенней презентации Apple остается меньше трех месяцев. Ранее в сети показали, как будут выглядеть новые iPhone 15 во всех расцветках.

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