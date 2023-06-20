Apple не удалось удержать в тайне дизайн новых Айфонов до их презентации.

В сети появились свежие рендеры, которые демонстрируют цветовую гамму корпусов всего модельного ряда iPhone 15. По данным источников Phone Arena, они получат сразу семь вариантов окраски, среди которых есть и новые.

Так, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут продаваться в пяти расцветках корпуса: черной, белой, красной, голубой и розовой. Если первые три расцветки в целом являются классическими для iPhone разных поколений, но розовый и голубой в таких насыщенных тонах совершенно точно будут выделяться и вызывать как восхищение, так и критику.

Источник отмечает, что в последний раз мы видели настолько яркие корпуса еще в iPhone 5C; чуть позже iPhone XR получил подобные расцветки, но они были более приглушенными.

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Более дорогим iPhone 15 Pro и 15 Pro Max досталось четыре цвета: белый, черный, золотой и темно-красный. На рендерах также отображено более округлые грани задней части в Pro-версиях, вроде того, как это сделано с корпусом новых MacBook Pro.

А меж тем до дебюта серии iPhone 15 остается меньше трех месяцев. Сразу несколько источников сообщают, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов.

Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

Также есть вероятность, что выход базовых iPhone 15 в этом году задержится. Все из-за перехода дешевых моделей на 48-Мп камеру, поэтому есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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