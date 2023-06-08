Выпущенный в 2021 году Xiaomi Mi11 Ultra по-прежнему остается лучшим по качестве фото среди аппаратов компании.

DxOMark, самый известный в мире портал, специализирующийся на обзорах фототехники, добрался до новенького Xiaomi 13 Ultra, который ранее на этой неделе вышел в Европе. Он позиционируется как лучший смартфон компании на сегодня.

По совокупности результатов Xiaomi 13 Ultra занял лишь 14 место глобального рейтинга, сенсационно уступив не только iPhone 14 Pro и другим флагманам 2023 года, но даже вышедшему еще в 2021-м Xiaomi Mi 11 Ultra.

К достоинствам камеры специалисты отнесли очень стабильное качество изображения во всем диапазоне фокусных расстояний, качественный нейтральный баланс белого на фото и видео, хорошее соотношение текстуры и шума в большинстве тестовых условий, а также плавный и точный автофокус при съемке видео.

Видео дня

Однако в DxOMark обнаружили несколько важных недостатков в камерах новинки. Среди них – приличная задержка между нажатием кнопки затвора и непосредственно захватом изображения, перенасыщенные цвета в уличных условиях, а на уличных снимках иногда появляется эффект ореола. Также есть проблемы с балансом белого на видео.

В целом, возможности камеры Xiaomi 13 Ultra оценены в 140 баллов. Для сравнения, у Huawei P60 Pro, который возглавляет рейтинг DxOMark лучших камерофонов – 156 баллов.

С результатом в 140 баллов Xiaomi 13 Ultra все еще является одним из лучших камерофонов на рынке, пусть и далеко не лучший, согласно DxOMark. Однако если соотносить результат с ценником в 1499 евро, который оказался дороже более именитых моделей, расположенных в рейтинге DxOMark выше, то камера совсем не идеальная. К примеру, базовый Googe Pixel 7 стоит в 2.5 раза дешевле Xiaomi 13 Ultra.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra оснащен сразу четырьмя сенсорами по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica. Еще смартфон получил самый яркий дисплей в мире – пиковое значение составляет 2600 нит. Это больше, чем у iPhone 14 Pro Max на 600 нит.

Основные спеки такие – 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и батарея на 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт – на 100% аккумулятор заряжается за 35 минут. Флагман работает на Android 13 с MIUI 14.

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