Двукратный чемпион мира погиб во время подводной охоты

Алекс Пуллин занимался дайвингом в Австралии.

Австралийский сноубордист Алекс Пуллин погиб во время дайвинга у побережья Австралии.

Читайте такжеОсматривала скалы: французская чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения

Об этом сообщает BBC.

32-летний спортсмен занимался подводной охотой у берегов города Голд-Кост. Пуллина нашел без кислородной маски на дне другой дайвер.

"У него не было маски. Судя по всему, он погружался под воду один. На месте были и другие дайверы, но вместе с ним не было никого", - заявил местный полицейский.

Спортсмена достали из воды, после чего медики 45 минут пытались его реанимировать, но безрезультатно.

Пуллин выиграл чемпионат мира в сноубордкроссе в 2011-м и 2013-м годах, а также завоевал бронзу ЧМ-2017. Также сноубордист был знаменосцем сборной Австралии на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Бельгии умер участник первой велогонки после карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram