Льюис Хэмилтон активно выражает свою позицию относительно ситуации с расизмом в США.

Международная автомобильная федерация (ФИА) начала расследование поведения пилота команды Формулы-1 "Мерседес" Льюиса Хэмилтона.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Британский гонщик после победы на Гран-при Тосканы вышел на подиум в футболке, посвященной борьбе с расизмом в США. На ней была надпись "Арестуйте копов, которые убили Бреонну Тейлор", а также портрет афроамериканки.

Девушка была застрелена в США полицейскими, которые подозревали ее в хранении наркотиков. Запрещенных препаратов у нее не нашли.

В этой же футболке Хэмилтон присутствовал на церемонии против расизма, которая прошла перед началом гонки.

ФИА запрещает любые политические высказывания, поэтому шестикратному чемпиону мира грозит штраф, если лозунг на его одежде будет признан нарушением регламента. В организации заявили в беседе с журналистом, что пилот "переступил черту".

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В личном зачете продолжает лидировать Хэмилтон, у которого в активе 190 очков. На втором месте расположился Валттери Боттас - 135 очков, а топ-3 замыкает Макс Ферстаппен - 110 пунктов.

В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство у "Мерседес" - 325 очков. У "Ред Булл" - 173 очка, а у "Рейсинг Пойнт" - 107.

Следующая гонка сезона запланирована на 27 сентября в России.

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Перевод: Данил Слесь