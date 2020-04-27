Формула-1 отменила десятую гонку сезона из-за коронавируса

Старт сезона в очередной раз отложен.

Организаторы Гран-при Франции приняли решение не проводить этап в текущем сезоне Формулы-1 из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба серии.

Гонка на трассе Поля Рикара должна была состояться 28 июня. Это уже десятый этап Ф-1, который не состоится в этом году.

Ранее был отменен первый этап сезона в Австралии, а затем стало известно, что не состоятся гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Позже было решено отменить три майских этапа - Гран-при Нидерландов, Испании и Монако, а также летние Гран-при Азербайджана и Канады.

Глава Ф-1 Чейз Кэри отметил, что сезон все равно состоится, а первой гонкой может стать Гран-при Австрии 5 июля:

"Несмотря на новости из Франции, мы абсолютно уверены в реализации плана начать сезон летом. Планируем в июле, августе и в начале сентября провести европейские этапы. В сентябре, октябре и ноябре отправимся в Евразию, Азию и Америку, а завершим год в Бахрейне и Абу-Даби. Получится провести 15-18 этапов".

Напомним, из-за пандемии COVID-19 на следующий год были перенесены Олимпиада в Токио и Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал, что самая престижная велогонка мира перенесена из-за коронавируса.