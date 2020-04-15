Самая престижная велогонка мира перенесена из-за коронавируса

"Тур де Франс" не состоится в период с 27 июня по 19 июля.

Престижная веломногодневка "Тур де Франс" перенесена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили организаторы гонки, передает AP.

Гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля, однако во Франции продлили запрет на проведение массовых, в том числе и спортивных, мероприятий до середины июля.

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"Проведение "Тур де Франс" в запланированные даты невозможно. Поэтому мы ведем переговоры с Международным союзом велоспорта, чтобы найти новые даты", - заявили в руководстве гонки.

По неофициальной информации, старт велогонки может быть перенесен на 29 августа.

В прошлом году победителем "Тур де Франс" стал колумбиец Эган Берналь.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за коронавируса был перенесен мужской Евробаскет-2021.