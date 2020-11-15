Судьба чемпионства решилась на Гран-при Турции.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1.

Хэмилтон досрочно гарантировал себе чемпионский титул по итогам Гран-при Турции.

На стартовой решетке британец был лишь шестым, но затем поднялся в топ-5, а после волны пит-стопов в середине гонки вышел в лидеры и начал наращивать отрыв от преследователей. Вторым к финишу пришел Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт", а третьим - гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Гран-при Турции. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 58 кругов

2. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - отставание 31,633

3. Себастьян Феттель ("Феррари") - 31,960

4. Шарль Леклер ("Феррари") - 33,858

5. Карлос Сайнс ("Макларен") - 34,363

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 44,873

7. Александер Албон ("Ред Булл") - 46,484

8. Ландо Норрис ("Макларен") - 61,259

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") - 72, 353

10. Даниэл Риккардо ("Рено") - 95,460

Седьмой титул Хэмилтона стал повторением рекорда легендарного немца Михаэля Шумахера. Их ближайший преследователь - аргентинец Хуан Мануэль Фанхио, на счету которого пять чемпионств.

Хэмилтон стал чемпионом в четвертый год подряд. При этом шесть своих побед в сезонах он добыл в составе "Мерседеса", а еще одну - когда выступал за "Макларен" в 2008-м году.

Формула-1 в сезоне 2020: главное

Из-за пандемии коронавируса сезон 2020 года стартовал позже запланированного, а календарь был сокращен до 17 гонок. Организаторам пришлось отменить этапы в Австралии, Северной и Южной Америке, а также большинстве стран Азии.

"Мерседес" досрочно выиграл Кубок Конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи.

На Гран-при Португалии Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по количеству побед в гонках.

До окончания сезона осталось провести еще три этапа. Хэмилтон набрал 307 очков и стал недосягаемым для своего партнера по команде Валттери Боттаса (197). В тройку входит Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (170).

Следующий Гран-при сезона пройдет 29 ноября в Бахрейне.

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Автор: Данил Слесь