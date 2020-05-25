Главный клубный турнир Европы по баскетболу завершен досрочно из-за коронавируса

Евролига решила не возобновлять матчи из-за пандемии.

Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Руководство турнира провело заседание по ситуации с COVID-19. Изначально планировалось возобновить турнир после его остановки 12 марта. Однако 36 представителей 18 команд - капитаны и ветераны - рекомендовали отказаться от этой идеи и завершить сезон.

Старт нового сезона Евролиги запланирован на 1 октября, Еврокубка - на 30 сентября. Все участники обоих турниров сохранят свои места в розыгрыше-2020/21.

УНИАН ранее сообщал о том, что мужской Евробаскет-2021 перенесен на год из-за коронавируса.

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