Главный клубный турнир Европы по баскетболу завершен досрочно из-за коронавируса
15:14, 25 мая 2020Другое
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Евролига решила не возобновлять матчи из-за пандемии.
Евролига была остановлена 12 марта / фото eurohoops.net
Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
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Об этом сообщила пресс-служба организации.
Руководство турнира провело заседание по ситуации с COVID-19. Изначально планировалось возобновить турнир после его остановки 12 марта. Однако 36 представителей 18 команд - капитаны и ветераны - рекомендовали отказаться от этой идеи и завершить сезон.
Старт нового сезона Евролиги запланирован на 1 октября, Еврокубка - на 30 сентября. Все участники обоих турниров сохранят свои места в розыгрыше-2020/21.
УНИАН ранее сообщал о том, что мужской Евробаскет-2021 перенесен на год из-за коронавируса.
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