Мужской Евробаскет-2021 перенесен на год из-за коронавируса

Турнир пройдет в сентябре 2022 года.

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021-го на 2022 год из-за изменений в календаре спортивных соревнований на фоне пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила Международная федерация баскетбола (ФИБА).

Изначально планировалось провести турнир 2-29 сентября в Грузии, Чехии, Германии и Италии. Теперь Евробаскет должен состояться на год позже с 1 по 18 сентября.

Этот шаг связан с тем, что на лето 2021-го перенесли Олимпиаду в Токио и чемпионат Европы по футболу. Чтобы не перегружать календарь, ФИБА решила "подвинуть" турнир.

Кроме того, перенесена олимпийская квалификация у мужчин, однако новые даты пока не утверждены. При этом женский Евробаскет-2021 пройдет по расписанию - с 17 по 27 июня.

Напомним, пандемия коронавируса парализовала практически весь мировой спорт. Большинство соревнований отменены или перенесены на неопределенный срок.

УНИАН также сообщал о том, что ранее был объявлен чемпион Украины по баскетболу.