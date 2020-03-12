Заключительный этап Кубка мира по биатлону не состоится из-за коронавируса

Гонки должны были пройти 20-22 марта.

Последний этап Кубка мира по биатлону текущего сезона, который должен был пройти в норвежском Холменколлене, отменен из-за распространения в Европе коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба этапа.

Гонки должны были проходить с 20 по 22 марта. В итоге было принято решение их не переносить, а вовсе отменить.

"Нам очень жаль, что пришлось пойти на такой шаг. Однако мы полностью поддерживаем решение властей Осло и их рекомендации. Мы серьезно относимся к здоровью людей и всегда следуем указаниям от органов здравоохранения Норвегии", - заявила генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда будет принято решение по проведению Олимпиады-2020.