Поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой (видео)
10:49, 13 января 2020Другое
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Схватка двух борцов переросла в грандиозную драку.
Драка на турнире в Грузии / скриншот
Полуфинальная схватка в рамках международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили завершилась массовой дракой.
После отмашки со стороны Закариева (на видео - в синем трико) грузин нанес удар в ответ, после чего между борцами завязалась драка. К ней подключились и члены команд спортсменов. В частности, один из членов команды Закариева кулаком ударил грузинского борца по лицу.
По итогам инцидента оба спортсмена были дисквалифицированы.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в Одессе тренер принял участие в драке юных хоккеистов.
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