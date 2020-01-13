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Поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой (видео)

10:49, 13 января 2020
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Драка на турнире в Грузии / скриншот

Полуфинальная схватка в рамках международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили завершилась массовой дракой.

После отмашки со стороны Закариева (на видео - в синем трико) грузин нанес удар в ответ, после чего между борцами завязалась драка. К ней подключились и члены команд спортсменов. В частности, один из членов команды Закариева кулаком ударил грузинского борца по лицу.

По итогам инцидента оба спортсмена были дисквалифицированы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Одессе тренер принял участие в драке юных хоккеистов.

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