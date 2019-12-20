Грубо толкал на лед: в Одессе тренер принял участие в драке юных хоккеистов (видео)

Из-за насильственных действий тренера один из хоккеистов получил травму голову.

Матч детских команд 2008 года рождения "Морские волки" и "Кривбасс" на турнире в Одессе завершился массовой дракой, непосредственное участие в которой принял тренер криворожской команды Сергей Брага.

Об этом сообщает "Думская".

Во время драки Брага (на видео одет в черное) выбежал на лед, но вместо того, чтобы разнимать ребят, начал грубо толкать на лед игроков "Морских волков".

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Больше всех от действий тренера пострадал голкипер Илья Бобров, которого тренер схватил за шею и повалил на лед. Юный хоккеист прошел томографию, по итогам которой у него обнаружили повреждение мягких тканей головного мозга, а также есть подозрение на сотрясение мозга.

"Морские волки" направили жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу, но пока ни там, ни в "Кривбассе" на инцидент не отреагировали. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

УНИАН ранее также сообщал о том, что хоккеисты устроили жесткую драку во время матча УХЛ.