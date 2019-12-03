Эффектный данк украинского баскетболиста вошел в тройку лучших моментов 2019 года (видео)
20:59, 03 декабря 2019Другое
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Моменты были выбраны из матчей по баскетболу 3х3.
Ткаченко совершил данк в игре с Катаром / фото: ФБУ
Слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов 2019 года в баскетболе 3х3 по версии ФИБА.
В списке красивых эпизодов Международная федерация баскетбола поставила завершение атаки в исполнении Ткаченко на третье место.
Этот слэм-данк украинец сделал в составе сборной Украины в матче против Катара на чемпионате мира в возрасте до 23 лет.
Стоит отметить, что сборная Украины на том турнире вышла в финал и завоевала серебро, уступив России.
Баскетбол 3х3 будет впервые включен в список олимпийских дисциплин на Играх-2020 в Токио.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Михайлюк провел лучший матч в нынешнем сезоне НБА.
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