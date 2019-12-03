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Эффектный данк украинского баскетболиста вошел в тройку лучших моментов 2019 года (видео)

20:59, 03 декабря 2019
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Ткаченко совершил данк в игре с Катаром / фото: ФБУ

В списке красивых эпизодов Международная федерация баскетбола поставила завершение атаки в исполнении Ткаченко на третье место.

Этот слэм-данк украинец сделал в составе сборной Украины в матче против Катара на чемпионате мира в возрасте до 23 лет.

Стоит отметить, что сборная Украины на том турнире вышла в финал и завоевала серебро, уступив России.

Баскетбол 3х3 будет впервые включен в список олимпийских дисциплин на Играх-2020 в Токио.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Михайлюк провел лучший матч в нынешнем сезоне НБА.

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Теги: #баскетбол 3х3