Эффектный данк украинского баскетболиста вошел в тройку лучших моментов 2019 года (видео)

Моменты были выбраны из матчей по баскетболу 3х3.

Слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в топ-10 моментов 2019 года в баскетболе 3х3 по версии ФИБА.

В списке красивых эпизодов Международная федерация баскетбола поставила завершение атаки в исполнении Ткаченко на третье место.

Этот слэм-данк украинец сделал в составе сборной Украины в матче против Катара на чемпионате мира в возрасте до 23 лет.

Стоит отметить, что сборная Украины на том турнире вышла в финал и завоевала серебро, уступив России.

Баскетбол 3х3 будет впервые включен в список олимпийских дисциплин на Играх-2020 в Токио.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Михайлюк провел лучший матч в нынешнем сезоне НБА.