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Украинка Елистратова завоевала серебро на этапе Кубка мира по триатлону

13:59, 04 ноября 2019
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Елистратова завоевала медаль в Перу / фото: НОК Украины

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Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

Борьба за медали шла до последних метров. При этом украинка вышла из воды за пределами лидирующей группы, но показала классную скорость на велосегменте и затем в беге сумела войти в топ-3.

Елистратова заключительным рывком в беге сумела опередить Элизабет Браво из Эквадора, а первой стала японка Аи Уэда. Для победы украинке не хватило нескольких десятков метров.

Все медалистки финишировали с одинаковым временем - 00:59:12.

УНИАН ранее сообщал о том, что Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону.

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Теги: #триатлон