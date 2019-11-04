Украинка Елистратова завоевала серебро на этапе Кубка мира по триатлону
13:59, 04 ноября 2019Другое
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Спортсменка сумела выжать максимум на финише.
Елистратова завоевала медаль в Перу / фото: НОК Украины
В Перу состоялся этап Кубка мира по триатлону, на котором серебряную медаль сумела завоевать украинка Юлия Елистратова.
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Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.
Борьба за медали шла до последних метров. При этом украинка вышла из воды за пределами лидирующей группы, но показала классную скорость на велосегменте и затем в беге сумела войти в топ-3.
Елистратова заключительным рывком в беге сумела опередить Элизабет Браво из Эквадора, а первой стала японка Аи Уэда. Для победы украинке не хватило нескольких десятков метров.
Все медалистки финишировали с одинаковым временем - 00:59:12.
УНИАН ранее сообщал о том, что Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону.
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