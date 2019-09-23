Украинка Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону

Украинская триатлонистка добыла первое место в Румынии.

Украинка Юлия Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону, который проходил в румынской Константе.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации триатлона Украины.

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Елистратова находилась в первой группе, удачно прошла этап на велосипеде, после чего показала лучший результат в беге, что принесло ей итоговую победу и золотую медаль - 01:06:10.

В тройку призеров также вошли немка Марлен Гомес-Ислингер (01:06:27) и итальянка Алессия Орла (01:06:45).

"В этом сезоне я стабильно забегала в топ-10, но уже успела соскучиться по победам. Поэтому, конечно, я довольна. Этап Кубка Европы в Константе проходит уже третий раз и для меня это вторая победа и третий пьедестал", - отметила Юлия после своей победы.

Елистратова занимает 40-е место в олимпийском рейтинге и велика вероятность, что украинка завоюет лицензию на Игры-2020 в Токио.

УНИАН ранее сообщал, что Елистратова в четвертый раз выиграла общий зачет Кубка Европы по триатлону.