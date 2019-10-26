Букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть Итоговый турнир WTA

Первая ракетка Украины будет защищать свой титул в Китае.

27 октября в китайском Шеньчжэне стартует Итоговый турнир WTA, на котором выступит украинская теннисистка Элина Свитолина.

По мнению букмекеров, у первой ракетки Украины не слишком высокие шансы на то, чтобы выиграть Итоговый турнир и защитить свой титул.

На то, что Свитолина сможет одержать победу на турнире, дается коэффициент 8,50. Сразу у четырех теннисисток шансы на победу, по мнению букмекеров, выше.

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Главными фаворитками считаются Бьянка Андрееску и Наоми Осака, на победу которых можно поставить с коэффициентом 4,50. На триумф Эшли Барти дается коэффициент 5,50, а на победу Симоны Халеп - 7,50. Далее, кроме Свитолиной, идут Каролина Плишкова (8,50), Петра Квитова (10,00) и Белинда Бенчич (13,00).

На то, что Свитолина сможет выиграть свою группу, букмекеры выставили коэффициент 4,50 (худшие шансы среди всех участниц квартета).

Напомним, соперницами Свитолиной по группе будут Андрееску, Халеп и Плишкова. Украинка стартует на турнире 28 октября матчем против чешской теннисистки.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина покинула топ-5 рейтинга лучших теннисисток мира.