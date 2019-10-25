Первая ракетка Украины Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
16:19, 25 октября 2019Другое
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Украинская теннисистка будет защищать свой титул на турнире в Китае.
Все участницы Итогового турнира WTA / фото: twitter.com/wta
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который пройдет в китайском Шэньчжене.
По итогам жеребьевки первая ракетка Украины и действующая победительница турнира Элина Свитолина попала в "Пурпурную группу". Ее соперницами будут чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.
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В "Красной группе" сыграют Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария).
В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.
Итоговый турнир стартует 27 октября и продлится до 3 ноября.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на WTA Elite Trophy.
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