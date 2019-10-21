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Свитолина покинула топ-5 рейтинга лучших теннисисток мира

11:43, 21 октября 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая занимала четвертую строчку, покинула топ-5 и теперь является восьмым номером.

Вторая ракетка страны Даяна Ястремская на четыре строчки улучшила позицию и стала 24-м номером планеты. 

Что касается других украинок в топ-100 мирового рейтинга, то Леся Цуренко поднялась на одну ступень и занимает 71-ю позицию, а Катерина Козлова потеряла две позиции и стала 84-й.

Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти.

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка станет самой юной участницей в истории малого Итогового турнира WTA.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#рейтинг WTA#Даяна Ястремская