Национальный антирекорд: Украина впервые в истории не попала в топ-10 зачета Универсиады

Украинцы остановились в шаге от десятки лучших команд.

Сборная Украины завершила выступление на летней Универсиаде-2019 в Неаполе.

В последний день были разыграны медали по водному поло, но в этой дисциплине Украина не была представлена.

Таким образом, всего в Италии украинская сборная завоевала 20 наград - 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Этот результат позволил занять 11-е место.

Топ-11 медального зачета Универсиады:

1. Япония – 33-21-28 (82)

2. Россия – 22-24-36 (82)

3. Китай – 22-13-8 (43)

4. США – 21-17-15 (53)

5. Южная Корея – 17-17-16 (50)

6. Италия – 15-13-16 (44)

7. Китайский Тайбэй – 9-13-10 (32)

8. Мексика – 8-7-6 (21)

9. Иран – 7-3-7 (17)

10. ЮАР – 6-8-4 (18)

11. Украина - 6-7-7 (20).

Впервые в истории сборная Украины не попала в десятку лучших команд Универсиады. Ранее худшим выступлением была Универсиада-1995 и девятое место, а лучшим остается вторая строчка в 1997 году на Универсиаде в Сицилии - 17 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых наград.

УНИАН также сообщал, что сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали Универсиады.