Украинское дерби не состоялось: Свитолина без боя прошла в третий круг Ролан Гаррос

Украинка Катерина Козлова перед поединком второго круга снялась с турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без боя пробилась в третий круг Ролан Гаррос.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции должно было состояться украинское дерби, однако соперница Свитолиной Катерина Козлова снялась с турнира.

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Как сообщает btu.org.ua, Козлова не вышла на корт из-за проблем с ребром, которые возникли у теннисистки из-за сильного кашля.

Таким образом, Свитолина, которая посеяна на турнире под девятым номером, получила дополнительный день отдыха.

В матче третьего круга Свитолина сыграет с победительницей поединка между испанкой Гарбинье Мугурусой и шведкой Юханной Ларсон.

Как сообщал УНИАН, еще одна украинка Леся Цуренко в матче первого круга Ролан Гаррос обыграла экс-пятую ракетку мира.