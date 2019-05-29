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Украинское дерби не состоялось: Свитолина без боя прошла в третий круг Ролан Гаррос

13:04, 29 мая 2019
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Элина Свитолина / УНИАН

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции должно было состояться украинское дерби, однако соперница Свитолиной Катерина Козлова снялась с турнира.

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Как сообщает btu.org.ua, Козлова не вышла на корт из-за проблем с ребром, которые возникли у теннисистки из-за сильного кашля.

Таким образом, Свитолина, которая посеяна на турнире под девятым номером, получила дополнительный день отдыха.

В матче третьего круга Свитолина сыграет с победительницей поединка между испанкой Гарбинье Мугурусой и шведкой Юханной Ларсон.

Как сообщал УНИАН, еще одна украинка Леся Цуренко в матче первого круга Ролан Гаррос обыграла экс-пятую ракетку мира.

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Теги: #теннис#Ролан Гаррос#Катерина Козлова#Элина Свитолина